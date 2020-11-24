نقيب المهندسين: لا تفريط فى أصول النقابة وإطلاق مشروعات ربحية

كتبت آية

أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، فى بيان للنقابة، أن النقابة لن تفرط فى أصول النقابة، وقال: "لن نبيع أى أصل من أصول النقابة، وسيتم تشغيل كل المشروعات الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن لصندوق النقابة، وسنضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الرابحة، وسنحول أنشطة المشروعات غير المجدية اقتصاديا إلى أنشطة مجدية ومربحة.

من جانبه، أكد الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني للنقابة، أن الهدف الرئيسي للمكتب الفني للنقابة هو تحقيق نقلة نوعية ضخمة لاستثمارات النقابة خلال الفترة القادمة، وفى ذات الاتجاه شدد الدكتور مهندس إبراهيم فوزي - وزير الصناعة السابق وعصو المكتب الفني للنقابة على ضرورة أن يكون للنقابة دور استثماري لاستغلال الأصول والمشروعات التي تمتلكها، وقال:" بيع أى أصل من أصول النقابة مستبعد تماما، فلا بيع لأى مشروع من مشروعات النقابة".