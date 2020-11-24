اليوم السابع
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حاكم بنسلفانيا يعلن اعتماد الولاية لفوز بايدن بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:22 م
حاكم بنسلفانيا يعلن اعتماد الولاية لفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
رويترز

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قال توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا اليوم الثلاثاء إن الولاية صدقت على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر وانتهت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن بالولاية.

وأضاف وولف على تويتر "صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقّعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استأنفت، يوم الأحد الماضى، حكما برفض طلبها وقف فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.
 
وذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.
 

جو بايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية

بنسلفانيا

دونالد ترامب

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