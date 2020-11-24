الغرفة الملاحية ببورسعيد تبحث سبل التعاون مع الملحق التجارى بسفارة باكستان

بورسعيد - محمد فرج

استقبلت غرفة ملاحة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الملحق التجارى والاستثمارى بسفارة باكستان بالقاهرة سدرة المنتهى حق، وداليا عمر معاون الملحق التجارى، فى إطار تعزيز العلاقات، وبحث أوجه التعاون بين مصر وباكستان.

وأكد عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، أن اختيار الوفد الباكستانى لبورسعيد لبحث سبل الاستثمار والتعاون التجارى فى مجالات التجارة والملاحة، يؤكد أهمية المحافظة التى تحتضن أكبر ميناءين على المجرى الملاحى لقناة السويس، وفى حوض البحر المتوسط شرق وغرب بورسعيد.

وأشار اللمعى إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى تمتد على مسافة 5 كيلومترات أرصفه بحرية بميناء شرق بورسعيد والتى توليها القيادة السياسية أهمية كبرى باعتبارها أهم الفرص الاستثمارية فى مجال النقل البحرى، والذى يمثل قيمة مضافه للاقتصاد الأزرق. وتعرف مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد على أهم فرص التعاون فى النشاط من الوفد الباكستاني.

وأكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن المحافظة لديها ميزة تتعلق ونظامها الاستيراد الخاص بقانون المنطقة الحرة، والذى يسمح باستيراد ما لا يقل عن 200 بند استيرادى، وهو ما يزيد من فرص التعاون التجارى، وبالتالى الملاحى عن طريق نقل السلع عبر الخطوط الملاحية لدولة باكستان.

وأشار اللمعى إلى أن الغرفة ستبحث إمكانية زيارة قريبه لباكستان لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الملاحين الباكستانية بهدف تسيير خطوط ملاحة مباشرة من موانئ بورسعيد إلى الموانئ الباكستانية، والتعاون مع إدارة ميناء جوادر الجديد بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.

ومن ناحيتها، أكدت سدرة المنتهى حق الملحق التجارى بسفارة باكستان أن الزيارة تستهدف دفع حركة الاستثمار بين مصر وباكستان فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى والملاحة، حيث يبلغ حجم استيراد باكستان من مصر 256 مليون دولار، فيما يبلغ حجم استيراد مصر من باكستان 112 مليون دولار.

وقالت إن باكستان لديها ميناءين دوليين يعملان فى أعماق البحر الأول قاسم والثانى كراشى ولا يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية للميناءين خلال السنوات القادمة مما دفع باكستان إلى التفكير فى إنشاء ميناء جديد بالتعاون مع الصين ليكون قادرا على النمو بنفس سرعة النمو االعالمى المطلوبة خلال العقود القادمة وتحسبا للانتعاشة المتوقعة فى حركة التجارة البحرية بعد انتهاء جائحة كورونا وعودةالحياه لطبيعتها.

وأكدت ملحق باكستان التجارى أن حرصها على اللقاء بأعضاء مجلس إدارة ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد تأتى فى إطار تعظيم التبادل التجارى وجذب الاستثمارات والتعاون بين موانئ بورسعيد والموانئ الباكستانية، وتسيير خطوط ملاحه مباشرة لنقل التجارة بين البلدين.