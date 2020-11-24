موسكو (أ ش أ)

أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن رجلًا مسلحًا تحصن في إحدى شقق مبنى بمدينة سان بطرسبرج وفيها 6 أطفال، ونقلت القناة عن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية - لم تسمه - القول إن أجهزة الأمن تخوض مفاوضات مع الرجل، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأخير في حالة سكر.

يذكر أن منذ أيام، وقعت مطاردة خطرة بين سائق سيارة حاول الهروب من ضابط شرطة، وعربة الشرطة، في مدينة أزور بإقليم كراسنويارسك الروسية ، ووثقت كاميرا مراقبة تابعة لدورية الشرطة لحظة هروب السائق بسيارته من المكان وتتبع الشرطة له، واستمرت المطاردة على الطريق لعدة دقائق ووقع تصادم بين السيارتين خلال عملية المطاردة.

وأعادت شبكة روسيا اليوم، نشر فيديو المطاردة بين السيارتين والتي انتهت المطاردة فيها عندما قام رجال الشرطة بإغلاق الطريق أمام السائق المتهور، مما أدى إلى اصطدام بينهما وسقوط المركبة في حفرة على جانب الطريق، وتم القبض على السائق الهارب بعد عملية الاصطدام الأخيرة.