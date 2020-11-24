يذكر أن منذ أيام، وقعت مطاردة خطرة بين سائق سيارة حاول الهروب من ضابط شرطة، وعربة الشرطة، في مدينة أزور بإقليم كراسنويارسك الروسية ، ووثقت كاميرا مراقبة تابعة لدورية الشرطة لحظة هروب السائق بسيارته من المكان وتتبع الشرطة له، واستمرت المطاردة على الطريق لعدة دقائق ووقع تصادم بين السيارتين خلال عملية المطاردة.