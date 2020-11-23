نقابة الصيادلة تثمن دعم وزيرة الصحة للتصدى لتطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت

كتبت آية دعبس

تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعم جهود النقابة فى التصدى لتطبيقات بيع الأدوية عبر الإنترنت لمخالفة تلك المواقع للقانون، حيث ناقشت الوزيرة فى اجتماعها مع رؤساء الهيئات أمس الآليات والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى "أون لاين" عن طريق التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعى ما يؤثرعلى صحة وسلامة المواطنين، كما ناشدت الوزيرة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أو المنشات الصحية حفاظَا على صحتهم.



وأشادت نقابة الصيادلة، بموقف وزارة الصحة الإيجابى بمناقشة اتخاذ إجراءات وآليات للتصدى لهذا الأمر للحفاظ على صحة المواطن المصرى، كما أشادت النقابة أيضا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية.



يذكر أن النقابة العامة للصيادلة سبق وأرسلت خطاباً لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والأستاذ الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.



كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الانترنت حملت رقم 49 بتاريخ 18/10/2020، ورقم 31 بتاريخ 19/9/2020 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم.