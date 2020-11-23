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منظمة التعاون الإسلامى تدين الاعتداء الإرهابى على محطة بترول فى جدة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:11 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين الاعتداء الإرهابى على محطة بترول فى جدة منظمة التعاون الإسلامى
كتب أحمد عرفة

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق صرح مصدر مسئول فى وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمى.


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