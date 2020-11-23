محافظ الفيوم: لم نتلق أى شكاوى بوجود مخالفات فى العملية الانتخابية

الفيوم - رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اليوم الأول لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لم يشهد أى مخالفات ولم تتلق غرفة العمليات بالمحافظة أى شكاوى.

ولفت المحافظ إلى أنه خلال جولته باللجان الانتخابية تأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم وجود مخالفات فى هذا الشأن وتوفير الكمامات والكحول والالتزام بعد التزاحم أمام اللجان وانصراف الناخبين فور الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف وتوجد سيارات إسعاف أمام اللجان لنقل أى مواطن أو عضو من العاملين باللجنة، فى حالة شعوره بالإعياء، وتم توفير أسرة بالمستشفيات بالإضافة إلى انتشار الطائرات الصحيات باللجان.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية تتم بكثافة فى لجان القرى نظرا لكثرة أعداد الناخبين بها.

وكان التصويت بدأ بجميع اللجان الانتخابية فى موعدها وبدء توافد الناخبين على اللجان، وأكد محافظ الفيوم استعداد المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى حرص المحافظة على تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواى ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألفا و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

وأضاف أنه تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفى الدائرة الثالثة والتى تضم مركزى سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخباً، وفى الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبين.

وأكد محافظ الفيوم أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى لجميع المواطنين، مشدداً على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذى والأمنى، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد المحافظ التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.