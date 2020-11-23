فلسطين تقرر إغلاقا كليا الجمعة والسبت.. وجزئيا باقى الأيام لمكافحة كورونا

كتب سمير حسنى

قررت الحكومة الفلسطينية إغلاقا كليا يومي الجمعة السبت ، وجزئيا بقية الأيام لمدة أسبوعين ، في إطار مكافحة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الأحد ‬‬تسجيل 1560‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة.