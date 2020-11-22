6 مفاهيم خاطئة حول ارتداء الكمامة وتصحيحها... تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

ارتداء الكمامة أو قناع الوجه أصبح من الأساسيات فى ظل وباء فيروس كورونا، وسواء أصبت بالفيروس أم لا، من الضرورى للغاية ارتداء الأقنعة، خاصة فى الأماكن التى يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن العامة لأنها لا تمنع الشخص من الإصابة بالفيروس فحسب بل تمنع انتشار الفيروس، ولكن هناك بعض المعتقدات الخاطئة عن ارتداء الكمامة يجب عدم تصديقها، ونتعرف عليها فى السطور التالية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

6 مفاهيم خاطئة حول ارتداء الكمامة

ارتداء قناع الوجه يمكن أن يحميك تمامًا من كورونا

ارتداء أقنعة الوجه لا يضمن حمايتك بدرجة كافية من الإصابة بكورونا لذلك، يجب أن تكون متيقظًا ومتعلقًا بالتدابير الاحترازية الأخرى مثل التباعد الاجتماعي واستخدام معقمات اليدين عندما تلمس سطح يتم لمسه بشكل متكرر.

جميع أقنعة الوجه قابلة لإعادة الاستخدام

يمكن غسل الأقنعة القماشية وإعادة استخدامها من وقت لآخر ومع ذلك، يجب ألا تصدق أن جميع الأقنعة قابلة لإعادة الاستخدام إذا كنت تستخدم قناع وجه جراحى يمكن التخلص منه، فلا يمكنك الاستمرار فى استخدامه بمجرد استخدامها، يجب عليك التخلص منها وغسل يديك على الفور.

لا داعي لارتداء كمامة في المنزل

السبب الرئيسي وراء مطالبتك بارتداء قناع هو منعك من الإصابة بالفيروس فى الأماكن العامة ومع ذلك، إذا ثبتت إصابتك بكورونا وكنت تعيش مع عائلتك، فيجب عليك ارتداء الأقنعة فى جميع الأوقات، على وجه الخصوص، عندما يكون أحد أفراد عائلتك ضعيفًا ويمكن أن يصاب بالعدوى على الفور.

يكفي تغطية فمك وأنفك بقناع

يعتقد الكثير من الناس أنه بمجرد تغطية الفم والأنف يمكن أن يحميهم من الفيروس ومع ذلك، يجب على المرء الالتزام بارتداء الأقنعة بشكل صحيح فى جميع الأوقات. تأكد من أن قناع وجهك يناسبك تمامًا وأنه لا توجد نهايات مفتوحة يمكن أن تعزز دخول الفيروس.

حاول الحصول على قناع وجه مشدود بدرجة كافية ويغطي كل جزء من أنفك إلى ذقنك.

يمكن تجاهل التباعد الاجتماعى إذا كنت ترتدي كمامة



أحد أكبر المفاهيم الخاطئة التى يقع الناس فريسة لها هو أنه إذا كنت ترتدى قناعًا للوجه، فلا داعى لممارسة التباعد الاجتماعي. هذا الاعتقاد قد لا يعرض حياتك للخطر فحسب، بل قد يشكل أيضًا مخاطر جسيمة على الآخرين.

ارتداء قناع الوجه يمكن أن يستنفد مستويات الأكسجين

قد يكون ارتداء قناع الوجه غير مريح بعض الشيء ومع ذلك، هذا لا يعنى أنه يقلل من مستويات الأكسجين أو يعزز احتباس ثانى أكسيد الكربون، كما يعتقد الكثيرون. إلى جانب ذلك، تسمح العديد من أقنعة الوجه، وخاصة أقنعة N95 بتدفق الأكسجين وثانى أكسيد الكربون، وفقًا للتقارير التى نشرتها جامعة ستانفورد.