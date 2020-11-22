اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

6 قرارات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب شعبة العلوم الإسلامية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:00 ص
6 قرارات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب شعبة العلوم الإسلامية معهد أزهرى - ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، عدد من القرارات بشأن طلاب شعبة العلوم الإسلامية في المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب والعمل  الفوري على تذليل أية عقبات تحول دون الحفاظ على تفوقهم الدراسي. 
 
  أصدر الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات لجميع المناطق الأزهرية التي يدرس بها طلاب العلوم الإسلامية ، وهي كالتالي:
 
 1-تحديد يوم السبت من كل أسبوع لتجميع طلاب كل منطقة في مقر واحد تحدده كل منطقة ، هذا إضافة إلى الأيام التي يحضرون بها في معاهدهم.
 
2-تقديم يوم دراسي كامل بنظام المحاضرات لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.
 
 3-تكليف أكفأ المعلمين بالمنطقة للتدريس للطلاب ومراجعة ما تم شرحه  والإجابة عن أسئلتهم وتدريبهم على الأنماط المختلفة للأسئلة.
 
4-تكليف فرق متابعة من قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة لمتابعة هذا العمل وتقديم تقرير مفصل يرفع لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
 
 5-توزيع استبيان لرصد آراء الطلاب ومطالبهم وشكواهم .
 
6-تنفيذ برنامج تدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد التي يدرس بها طلاب العلوم الإسلامية لرفع كفاءتهم في تدريس مهارات اللغة الإنجليزية .
 
 

شعبة العلوم الاسلامية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

شيخ الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تفاصيل المشروع الوطنى للقراءة وفقا لرؤية مصر 2030

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:00 ص

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ "اليوم السابع": لم نسجل حالة كورونا مؤكدة بين الطلاب ولم نغلق فصلا أو معهدا منذ بدء الدراسة.. وسجلنا حالات معدودة بين المعلمين.. ويؤكد شددنا الإجراءات الوقائية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 ص

قطار مجموعات التقوية يصل المعاهد الأزهرية.. سعر الحصة من 15 إلى 30 جنيها.. المدرس يحصل على 75% من قيمة الاشتراكات.. الحالات المعفية من المصاريف تعفى من اشتراك المجموعات.. وعدد الطلاب لا يزيد على 20

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:00 م

تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية للوقاية من "كورونا" بالشرقية.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:16 م

تعليمات لشيوخ المعاهد الأزهرية بعدم تشغيل وتخزين أى ملفات على السبورة ليس لها علاقة بالعملية التعليمية.. تقليل أيام طلاب رياض الأطفال لـ3 أيام بالأماكن ذات الكثافة المرتفعة.. وإلزام الجميع بشراء أدوات التعقيم

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة