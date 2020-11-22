نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

سوهاج ـ محمود مقبول

ترأس أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج الاجتماع الدوري للجنة الفنية المختصة بمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للوقوف على خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وعرض نتائج الجولات الميدانية لها خلال الفترة الماضية .

وأوضح " القاضي " أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بجولات ميدانية لمتابعة سير العمل بجميع المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على رفع كفاءة العمل بجميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وسرعة الإنجاز وحل جميع المعوقات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ، خلال الإجتماع، باستمرار الجولات الميدانية المفاجئة بالمراكز التكنولوجية، مؤكدا على أهمية دور اللجنة في المتابعة وطرق التعامل مع حل المشكلات الفنية التي تواجه العاملين بالمراكز، لافتا إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، والتي تمثل نموذجا كبيرا لتحقيق سياسة الدولة في التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسهل وأسرع في التعاملات .