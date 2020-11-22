فيتش للتصنيف الأئتمانى: إعادة الثقة فى السياسة النقدية التركية يستغرق وقتا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فى تحذيرات من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للبنك المركزي التركي أكدت فيها الوكالة على أن صافي احتياطي البنك المركزي التركي باستثناء المقايضة قد بلغ سالب 46 مليار دولار، وأن الأمر سيستغرق وقتا لإعادة بناء الثقة فى السياسة النقدية واحتياطي النقد الأجنبي فى تركيا.

بينما رحبت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش بقرار البنك المركزي التركي برفع معدل الفائدة من 10.25%، إلى 15%، ليصل بذلك إلى مستوى تكلفة التمويل، وإعلان تقديم كل التمويلات من خلال هذه القناة.

وفسرت الوكالة هذه الخطوة على أنها "خطوة نحو تحسين مصداقية السياسة النقدية"، إلا أنها أكدت على أن "البنك المركزي التركي سيستغرق وقتاً لإعادة بناء الثقة فى السياسة النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي".

وأشارت إلى أن إقالة رئيسين للبنك المركزي التركي خلال 16 شهرًا يظهر عدم استقلالية البنك المركزى عن الضغوط السياسية، وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس أردوغان لا يزال يواصل القول إنه ضد رفع أسعار الفائدة.