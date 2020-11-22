اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الهدف الشرعى من الزواج".. فى ندوة بكلية الشريعة القانون جامعة الأزهر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:21 م
"الهدف الشرعى من الزواج".. فى ندوة بكلية الشريعة القانون جامعة الأزهر ندوة كلية الشريعة والقانون عن دليل المشورة والفحص لراغبى الزواج
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت كلية الشريعة والقانون بالقاهرة فعاليات ندوة الشراكة مع قادة المستقبل من أجل حياة زوجية سعيدة "دليل المشورة والفحص لراغبى الزواج"، التى ينظمها المركز الدولى الإسلامى للبحوث والدراسات السكانية برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور ممدوح محمد على مبروك، عميد الكلية ،بمشاركة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات

وأوضح المركز الإعلامى بالجامعة، أنه تم مناقشة أهمية التوعية بالهدف الشرعى من الزواج، وأحكام العلاقة بين الزوجين، وكيفية التعامل مع الأسباب المؤدية إلى المشكلات الزوجية، وذلك فى إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ بالحفاظ على الكيان الأسرى وحمايته؛ بنشر التوعية الدينية والطبية السليمة بين المقبلين على الزواج، حقوقًا وواجبات، وكذلك بين المتزوجين.

عقدت الندوة بمشاركة الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة السابق، والدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ المتفرغ بالكلية، وحضور الدكتور مصطفى الباز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على حسين، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من علماء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار الازهر

مجمع البحوث الاسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر تعلن غلق باب التحويل بين الكليات الخميس المقبل

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:00 ص

جامعة الأزهر تنفى اختطاف طالبة من أمام المدينة الجامعية فى مدينة نصر

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:54 م

7 من أساتذة جامعة الأزهر ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرا فى العالم

السبت، 14 نوفمبر 2020 04:17 م

الأروقة الأزهرية تتوسع بالمحافظات..19 رواقا خارج الجامع الأزهر.. عودة شرح كتب التراث لكبار العلماء وبثها مباشرة على الفيس بوك ليستفيد منها طلاب العلم بالعالم.. واستئناف العمل بعد توقف بسبب كورونا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة