الكنيسة القبطية ترسم 6 كهنة جدد لشبرا الخيمة وآخر لأمريكا

احتفلت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، وصلى نيافة الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية قداس العيد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس "مقر المطرانية"، وشاركه الأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند والنائب البابوى بنيو جيرسي، والآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس المهندس شيرين سعد كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس ميخائيل، هذا وسوف يقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس القوى الأنبا موسى بصحراء تكساس.

فى سياق متصل، شهدت إيبارشية شبرا الخيمة اليوم إضافة رعوية بسيامة ستة كهنة جدد لثلاثة من كنائس الإيبارشية، إلى جانب منح أحد كهنتها رتبة القمصية، وصلى مطران الإيبارشية الأنبا مرقس صباح اليوم قداس الأحد الثانى من شهر هاتور بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وخلاله، صلى صلوات سيامة الكهنة الست للكنائس الثلاث، وهى، كنيسة القديس الأنبا بولا بميدان عبد المنعم رياض، الشماس سامى غالى باسم القس بنيامين، والشماس سامح سامى باسم القس إسحق.