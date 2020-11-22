اليوم السابع
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أستاذ هندسة الطرق: نظام النقل الذكى له فوائد كثيرة تنعكس على حياة المواطنين

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:54 م
أستاذ هندسة الطرق: نظام النقل الذكى له فوائد كثيرة تنعكس على حياة المواطنين عمرو عبد الحميد
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن هناك تطور فى شبكة النقل على مدار الـ 6 سنوات الماضية، حيث أنه أصبح لدينا بنية تحتية جيدة، مؤكدا أن نظام النقل الذكى له فوائد كثيرة تنعكس على حياة المواطنين.
 
وأضاف الدكتور حسن مهدى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك تطبيقات كثيرة لنظام النقل الذكى منها ما نشهده الآن فى وسائل النقل العام، وتركيب الملصق الإلكترونى، وتتبع المركبات، وتحصيل الرسوم من السيارات على الطرق بشكل إلكترونى.
 
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث خلال مؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط عن تطبيق نظام النقل الذكى من أجل تقليل الحوادث، وأن يكون هناك سلوك منضبط لقائدى السيارات.
 
وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل، إلى أن نظام النقل الذكى سوف يحقق سيولة مرورية، خاصة أنها عنصر مهم جدا في توفير الوقت والتكلفة لدى المواطنين وقائدي السيارات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك بعض الانضباط لقائدى السيارات داخل المدن في أوقات الذروة، لافتاً إلى أن بعض الدول تطبق نظام النقل الذكى مع سيارات جمع المخلفات.

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