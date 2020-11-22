أردوغان يواصل تسلطه ويرفض إطلاق سراح رجل معروف بنشاطه الخيري

رويترز

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مناشدة من حليف مقرب له دعاة لإطلاق سراح سياسي كردي معارض بارز ورجل أعمال معروف بأنشطته الخيرية.

ودعا ناشطون حقوقيون وقوى غربية وبعض أحزاب المعارضة إلى إطلاق سراح، صلاح الدين دمرداش، وعثمان كافالا، اللذين اعتقلا في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016.

انضم إليهما يوم الخميس نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينتش، وهو حاليا عضو في المجلس الاستشاري الأعلى التابع للرئاسة.

ويواجه دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة في تركيا، عدة اتهامات منها تهمة الإرهاب المتعلقة باحتجاجات عنيفة على تقاعس الجيش التركي أثناء حصار مسلحي تنظيم الدولة، لمدينة كوباني الكردية السورية في عامي 2014 و2015. وينفي دمرداش كل التهم الموجهة إليه.

وجرت تبرئة كافالا في شهر فبراير الماضي من تهم ترتبط باحتجاجات في الشوارع عام 2013 هددت قبضة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان على السلطة، لكن أعيد اعتقاله في نفس اليوم بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والتي نفى قيامه بأي دور فيها.