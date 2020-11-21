نقابة الإعلاميين تطالب بالتصدى لظاهرة "بيع الهواء" على القنوات الفضائية

كتب محمد السيد

قال الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن ظاهرة البرامج المدفوعة تزايدت فى السنوات الأخيرة، مؤكداً أن قلة من القنوات الفضائية تتعامل مع الأمر كتجارة، مشيرا إلى أنه لا يوافق على ظاهرة بيع الهواء للأشخاص بشكل مباشر، موضحا أنها تطرح وجهة نظر المشترى وتفرضها على المشاهد في الوقت الذي يمكن أن يكون لدى الأشخاص أجندات معينة يسعون لتمريرها، مطالباً أن تتم عملية شراء المساحات من خلال وكالة إعلانية أو مراجعة تضمن جودة المحتوى.

وأضاف عدلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الظاهرة تعبر عن وجود فوضى إعلامية، وأن هناك بعض القنوات تقوم على تأجير مساحتها لمن يدفع، لافتاً إلى أن من يمتلك المال يستطيع أن يظهر على الشاشة بأمواله بعيداً عن القيم المتعارف عليها للعمل الإعلامى وأن هذا يتطلب وقفة تضمن عدم المتاجرة بالهواء وأن تقدم مذيعاً مؤهلاً يناقش موضوعات ذات قيمة.

وطالب أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بضرورة وضع شروط تقضى بمحاسبة المذيع إذا خرج عن القواعد المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامى، موضحاً أن هناك صعوبة فيما يتعلق بالتدخل في السياسات المالية للقنوات، لكن يمكن التدخل عند بث محتوى يتعارض مع القيم المتعارف عليها.