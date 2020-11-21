سقوط عامل بحوزته كمية من الحشيش والأفيون قبل ترويجها فى البلينا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة المقدم أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يقيم بناحية قرية الوحيلية دائرة مركز دار البلينا جنوب محافظة سوهاج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بإجمالى وزن كيلو وربع تقريبا بقصد الإتجار.

جاءت الحملة بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء دكتور حسن مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام ع . ص 45 سنة عامل ويقيم بدائرة مركز البلينا بالإتجار بمخدرى الحشيش متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية، حيث تمكن المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش منطقة سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا برئاسة الرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة المباحث وتم ضبط المتحرى وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش وربع كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالى حوالى 3000 و2 هاتف محمول وميزان وسكين ملوث نصله بالمواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم أعترف بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وأن المضبوطات تخصهم والمبالغ المالية المضبوطه من متحصلات الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.