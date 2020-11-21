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تعرف على حصاد لعبة "الووشو كونغ فو" بدورى كليات جامعة المنوفية

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:10 م
تعرف على حصاد لعبة "الووشو كونغ فو" بدورى كليات جامعة المنوفية تقديم الجوائز
المنوفية - محمود شاكر

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أقامت جامعة المنوفية، منافسات لعبة الووشو كونغ فو ضمن مهرجان دورى جامعة المنوفية الرياضى المقام تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب.

وأسفرت نتائج المسابقات عن حصول الطالبة خلود محمد رزق من كلية التربية الرياضية على المركز الأول. كما حصل الطالب محمد أحمد حسن من كلية التربية النوعية على المركز الأول، ومحمد سعيد أبو خضرة من كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، ومحمد إبراهيم حشاد من كلية التجارة على المركز الثالث.

وتقام منافسات مهرجان الدورى الرياضى تحت إشراف كابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى، وكابتن على السيد مسؤول الدورى، وكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي.

 

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 حصاد لعبة الووشو كونغ فو

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 حصاد لعبة الووشو كونغ فو

 

 


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