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محافظ جنوب سيناء: تحويل مراكز المحافظة إلى مدن ذكية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:27 ص
محافظ جنوب سيناء: تحويل مراكز المحافظة إلى مدن ذكية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد الشركة
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، وفدا من مندوبى إحدى الشركات التكنولوجية فى إطار التعاون المشترك، بهدف تقديم الحلول الذكية لمدن محافظة جنوب سيناء وتطوير التطبيقات التى تسهل حركة السائحين وتلبى احتياجات المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، حيث تم استعراض عرض تقديمى عن الأنظمة والحلول الذكية التى تدعم رؤية المحافظة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة ذكية وكافة مدن المحافظة، كما تم مناقشة بعض الخطوات التنفيذية للبدء بتنفيذ تلك المنظومة التى تساهم فى تطوير الشوارع والميادين عن طريق الشاشات العملاقة المتطورة وتطوير ودعم شبكات الاتصال وغيرها من الأنظمة الذكية، فضلا على تطوير قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بأحدث الانظمة الذكية، كما تتأهب المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لبدء المشروعات الصناعية بها.

وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا موسعا بقاعة الاجتماعات بمدينة أبو رديس مع المجموعة المكلفة من قبل المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حول الاستعدادات لبدء تنفيذ المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة.

وأكد المحافظ أهمية المنطقة الصناعية وأنها من أهم المشروعات العملاقة بالمحافظة باعتبارها قاطرة التنمية إضافة لاعتبارها مورد هام من موارد الدخل القومى لعائدها الاقتصادى الكبير، وان الدولة توليها اهتماما خاصا باعتبارها هدفا استراتيجيا لنهضة المنطقة.

كما أكدت مجموعة العمل على أهمية التنسيق فى مثل هذه اللقاءات، تمهيدا لعرض تقرير نهائى مفصل يضم كافة الاحتياجات وترجمتها فى صورة اعتمادات مالية للبدء الفورى للمشروعات المطلوبة، وذلك فى ظل توافر العديد من الطلبات من عدة مستثمرين للاستثمار الفورى فى المنطقة.

وفى نهاية اللقاء أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استمرار التنسيق بين مجموعة العمل للوقوف على المطالب النهائية قبل العرض على المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لتنفيذ المشروعات المطلوبة.

 

 


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