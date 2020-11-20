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فيس بوك تقدم أول تقدير لانتشار خطاب الكراهية على منصتها

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:10 ص
فيس بوك تقدم أول تقدير لانتشار خطاب الكراهية على منصتها فيسبوك
رويترز

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كشفت شركة فيس بوك لأول مرة عن أرقام بشأن انتشار خطاب الكراهية على منصتها قائلة إن 10 أو 11 من كل عشرة آلاف مشاهدة محتوى في الربع الثالث من العام تضمنت خطاب كراهية.
 
وأصدرت أكبر شركة لوسائط التواصل الاجتماعي في العالم، والتي تخضع لتدقيق يتعلق بمراقبتها للانتهاكات لا سيما في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذه التقديرات في تقريرها الفصلي عن مراجعة المحتوى أمس الخميس.
 
وقالت فيس بوك إنها اتخذت إجراء إزاء 22.1 مليون محتوى تضمن خطاب كراهية في الربع الثالث مقارنة مع 22.5 مليون في الربع السابق.
 
وتعريف "اتخاذ إجراء" لدى الشركة هو إزالة المحتوى أو تغطيته بتحذير أو تعطيل الحسابات أو تصعيد الأمر إلى وكالات خارجية.
 
ونظمت جماعات داعمة للحقوق المدنية هذا الصيف مقاطعة إعلانية واسعة في محاولة للضغط على فيس بوك للتحرك إزاء خطاب الكراهية.
 
وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال جاي روزين مدير السلامة والنزاهة في فيس بوك إنه خلال الفترة من الأول من مارس، إلى الثالث من نوفمبر موعد الانتخابات الأمريكية، تم حذف أكثر من 265 ألف محتوى من فيس بوك وإنستجرام في الولايات المتحدة لانتهاك السياسات التي تمنع التدخل بما يؤثر على أصوات الناخبين.
 
وقالت فيس بوك إنها اتخذت إجراء مع 19.2 مليون محتوى يتضمن عنفا في الربع الثالث، ارتفاعا من 15 مليونا في الربع الثاني.

فيسبوك

خطاب الكراهية

مواقع التواصل

سوشيال ميديا

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