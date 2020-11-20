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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:43 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة مواد مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه.

 

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، وضبط بحوزته مبلغ مالى من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عنصر إجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، وترويجها بين عملائه.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، في كمين أعد له، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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