تنفيذ 69 صوبة زراعية لشباب الخريجين بمركز بلاط فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 69 صوبة زراعية للشباب بالمركز وقراه .

أوضح عبد الحكم، أن الصوب الزراعية الـ 69 جرى تنفيذ 4 صوب زراعية تابعة للوحدة المحلية للمركز بمدينة بلاط، و28 صوبة أخرى تابعة للجمعيات الأهلية، والباقي جرى تنفيذها عن طريق القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخضار بأسعار مخفضة.

وأشار الى إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصوب الزراعية لما لها من أثر تنموي بالإضافة إلى أنها كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مبادرة القرية المنتجة.