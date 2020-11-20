اليوم السابع
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"تموين المنوفية": حملات يومية لمواجهة جشع التجار.. وتحرير 112 محضرًا للمخالفين

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:00 ص
"تموين المنوفية": حملات يومية لمواجهة جشع التجار.. وتحرير 112 محضرًا للمخالفين حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 112 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.
 
وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة، متابعًا: "كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وتحرير محاضر للمخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم".
 
 
 

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