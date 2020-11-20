بايدن يتم عامه الـ78 اليوم وسيكون أكبر رئيس في تاريخ أمريكا

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يتم الرئيس الأمريكي المُنتَخب، جو بايدن، عامه الـ78 اليوم الجمعة، وسيكون أكبر شخص في تاريخ الولايات المتحدة يتولى المنصب الرئاسي عندما يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بايدن سيحطم الرقم القياسي - بثمانية أعوام - الذي حققه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما اُنتخب رئيسًا للبلاد خلال عام 2016 حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 70 عامًا.

وكان بايدن من بين أصغر الرجال على الإطلاق الذين انتخبوا أعضاءً في مجلس الشيوخ خلال عام 1972.

كما أن نائبة الرئيس المنتخب، كاميلا هاريس، ستدخل أيضًا التاريخ عندما تتولى منصبها؛ إذ ستصبح أول سيدة أمريكية ذات بشرة سمراء من جنوب آسيا تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي.