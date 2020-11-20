البابا تواضروس يستقبل مكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد

كتب مايكل فارس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، الباحث الدكتور ماركو يوسف، الذى استطاع اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد، والذى حصل بموجب البحث الذي قام به في هذا الموضوع على جائزة صندوق نيوتن الدولية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، من المنتظر أن يساهم هذا البحث في القضاء على هذا النوع من السرطان، ويخدم "ماركو" في سمالوط، محافظة المنيا، مسقط رأسه، في خدمة الشباب بمطرانية سمالوط، وقد وقرر الباحث تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل أمس الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر،، بالمقر البابوي في القاهرة، حيث ناقشا عددا من الامور الرعوية ، وفى ذات السياق استقبل البابا، الأنبا أندراوس، أسقف أبو تيج وصدفا والغنايم، و الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأشمونين، لبحث عدد من الأمور الرعوية.