أمطار غزيرة بشمال كفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة.. فيديو وصور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط، مساء اليوم الجمعة، شمال محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة على مدن البرلس وبلطيم والمصيف، وقرى البرلس، وتوقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، ورست المراكب في ميناء الصيد بالبرلس، وبقرى البرلس ومطوبس المطلة على البحر المتوسط.

كما شهد مصيف بلطيم أمطارا غزيرة ملأت الشوارع، وتابع اللواء هاني عبدالقوي، رئيس مصيف بلطيم، أعمال رفع المياه من الشوارع، كما تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، بتعليمات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالة الطقس في مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وتوقف انتظام حركة الملاحة بميناء الصيد بمدينة البرلس، نظراً للتقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة من تساقط الأمطار، وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والقرى برفع حالة الطوارئ لحدوث أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة والتعامل معها فورًا بكسحها.



















