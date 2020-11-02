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تعرف على موعد إجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب للمرحلة الأولى

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:30 ص
تعرف على موعد إجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب للمرحلة الأولى مجلس النواب - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أحمد الجعفرى

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.


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