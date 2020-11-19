محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى والدة النائب عبد الله لاشين

الشرقية - إيمان مهنى

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة للنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها السيدة والدته، وذلك بمسقط رأسه بقرية الحمادين أم عثمان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير .

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان .

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.