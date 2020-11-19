تعيين أمجد عمارة عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور أمجد عمارة الأستاذ بكلية التجارة عميدا للكلية.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد عقد اجتماعا بعمداء الكليات بحضور نوابه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة فى لقائه الشهرى لمتابعة سير العملية التعليمية ومناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

واستهل مبارك اللقاء بتوجيه التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، وتوجيه التهنئة للدكتورة حنان يسري يشار عميد كلية التربية النوعية والدكتورة شيرين طايل بالإدارة العامة للشئون الطبية بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية، متمنيا التوفيق لأعضاء المجلسين بالعمل لما فيه خير لصلاح البلاد.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم من ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم فى مسابقة جامعة ستانفورد وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات ‎ Scopus td. والتهنئة للقائمين على مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية بمناسبة اعتماد المركز "كمركز معتمدا للتدريب والاختبارات الإلكترونية" عن طريق الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وشدد رئيس الجامعة على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها على الجميع من أول دخول الطلاب للحرم الجامعى وأثناء المحاضرات ومراعاة التباعد وارتداء الكمامات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وجميع المترددين، وتفعيل لجان متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإعداد تقرير يومي يرسل لمكتب رئيس الجامعة لرفعه لوزير التعليم العالي.

كما ناقش رئيس الجامعة ما تم إقراره بشأن التعليم الهجين وتطبيق كافة إجراءاته التى تم وضعها فى بداية العام الدراسى، وما تم رفعه من المقررات الدراسية بالكليات وسير العمل بالمنصة الإلكترونية.

كما عقد رئيس الجامعة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لمتابعة ماتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للجامعة وبيان بما تم صرفه بحضور النواب وأمين الجامعة والعمداء ومن الجهاز الإدارى محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة، نصر سلام مدير عام المشتريات، وسها لاشين مدير عام الشئون المالية.