تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأربعاء، تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 76 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 8082 شخصا، بعد أن كان 8009 في الإحصائية السابقة.

وشهدت موسكو ارتفاعا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت 75 حالة في 14 نوفمبر، و72 في 15 نوفمبر، و74 في 16 نوفمبر، و76 في 17 نوفمبر.