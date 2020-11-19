اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى النزاع فى تيجراى لحماية المدنيين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:48 ص
الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى النزاع فى تيجراى لحماية المدنيين تيجراى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الاتحاد الأوروبى ، طرفى النزاع فى تيجراى الذى يشهد نزاعا مسلحا بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية فى إثيوبيا، لاحترام القانون الإنسانى وحماية المدنيين، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وتفاقمت الأوضاع فى الصراع الإثيوبى فى تيجراى شمال إثيوبيا وهرب الآلاف للحدود بعد زيادة العمليات العسكرية بالمنطقة، وأفاد بيان صادر عن (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) أنه فى غضون أسبوعين فقط، تسبب القتال المتصاعد فى تيجراى وشمال إثيوبيا فى معاناة هائلة ومخاطر بالتحول إلى أزمة إنسانية أوسع.

وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت الرعاية الصحية فى تيجراى وأمهرة – وأكدت أن العديد منها لم يتلق أى مساعدة بعد ووجدت أنها بحاجة إلى الإمدادات الطبية والدعم لرعاية تدفق الجرحى، نقلت جمعية الصليب الأحمر الإثيوبى (ERCS) مئات الجرحى فى المناطق المتضررة من الاشتباكات. وفى غضون ذلك، اتصل أكثر من 1000 شخص بالخط الساخن للجنة الدولية وزاروا مكتبها فى ميكيلى وأديس أبابا بحثًا عن المساعدة للوصول إلى عائلاتهم.

وقال المسؤولين باللجنة: مع استمرار القتال نشهد أزمة إنسانية مدمرة تتكشف، ليس فقط داخل إثيوبيا ولكن عبر حدودها وقالت كاتيا سورين، رئيسة بعثة اللجنة الدولية فى أديس أبابا: "يعبر الآلاف الحدود إلى السودان بحثًا عن الأمان، ونزح عدد لا يحصى من منازلهم داخل إثيوبيا. وقد جعل انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية فى تيجراى من المستحيل عمليا على الناس الاتصال بأفراد أسرهم، مما تسبب فى الخوف والقلق بشأن مكان وجودهم وسلامتهم. أحبائهم ".


اثيوبيا

تيجراى

إقليم تيجراي

العنف في اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم قوات تيجراى بإثيوبيا يؤكد سيطرة الإقليم على بلدة إكسوم

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:38 ص

إثيوبيا تدخل "النفق المظلم".. و"تيجراى" تتوعد الجيش بـ"الجحيم".. زعيم الإقليم: محاولة حكمنا بالقوة "سير على جمر" .. وشعبنا لن يركع.. قلق سودانى من استمرار تدفق اللاجئين.. ومصادر أممية: 40 ألفا هربوا من القتال

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:16 ص

أزمة تيجراي تتوالي.. وقلق سودانى من فوضى اللاجئين الإثيوبيين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:50 ص

مدير بحوث الدراسات الإفريقية: تيجراى تستطيع استنزاف الجيش الإثيوبى وجرها لحرب طويلة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:54 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة