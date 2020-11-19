الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى النزاع فى تيجراى لحماية المدنيين

كتب سمير حسنى

دعا الاتحاد الأوروبى ، طرفى النزاع فى تيجراى الذى يشهد نزاعا مسلحا بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية فى إثيوبيا، لاحترام القانون الإنسانى وحماية المدنيين، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وتفاقمت الأوضاع فى الصراع الإثيوبى فى تيجراى شمال إثيوبيا وهرب الآلاف للحدود بعد زيادة العمليات العسكرية بالمنطقة، وأفاد بيان صادر عن (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) أنه فى غضون أسبوعين فقط، تسبب القتال المتصاعد فى تيجراى وشمال إثيوبيا فى معاناة هائلة ومخاطر بالتحول إلى أزمة إنسانية أوسع.

وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت الرعاية الصحية فى تيجراى وأمهرة – وأكدت أن العديد منها لم يتلق أى مساعدة بعد ووجدت أنها بحاجة إلى الإمدادات الطبية والدعم لرعاية تدفق الجرحى، نقلت جمعية الصليب الأحمر الإثيوبى (ERCS) مئات الجرحى فى المناطق المتضررة من الاشتباكات. وفى غضون ذلك، اتصل أكثر من 1000 شخص بالخط الساخن للجنة الدولية وزاروا مكتبها فى ميكيلى وأديس أبابا بحثًا عن المساعدة للوصول إلى عائلاتهم.

وقال المسؤولين باللجنة: مع استمرار القتال نشهد أزمة إنسانية مدمرة تتكشف، ليس فقط داخل إثيوبيا ولكن عبر حدودها وقالت كاتيا سورين، رئيسة بعثة اللجنة الدولية فى أديس أبابا: "يعبر الآلاف الحدود إلى السودان بحثًا عن الأمان، ونزح عدد لا يحصى من منازلهم داخل إثيوبيا. وقد جعل انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية فى تيجراى من المستحيل عمليا على الناس الاتصال بأفراد أسرهم، مما تسبب فى الخوف والقلق بشأن مكان وجودهم وسلامتهم. أحبائهم ".