اليوم السابع
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ألمانيا تؤكد حاجة أوروبا للتعاون مع أمريكا لمواجهة الوباء فى عهد بايدن

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:24 ص
ألمانيا تؤكد حاجة أوروبا للتعاون مع أمريكا لمواجهة الوباء فى عهد بايدن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
رويترز

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إن أوروبا تأمل في أن يكون هناك تعاون أوثق مع الولايات المتحدة لمواجهة وباء فيروس كورونا والتوزيع العالمي للقاح المضاد له بمجرد أن يتولى جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقبل أول اجتماع يعقده مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي منذ الانتخابات الأمريكية، قال ماس إنه يجب على أوروبا والولايات المتحدة أيضا التنسيق بشكل أوثق في مكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف "لا توجد تقريبا قضية لا يعول فيها كل منا بشكل كبير على الآخر ... نحن مقتنعون بأن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى‭ ‬عقد جديد" يحكم العلاقات بين الجانبين.

 

 

 

 


ألمانيا

هايكو ماس

كورونا

أوروبا

جو بايدن

أمريكا

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