ضبط 21 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم فى البحيرة

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 21 مخبزا بمراكز دمنهور وحوش عيسى والدلنجات، وذلك لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وتهريب حصص من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.