تعرف على عقوبة التهرب من الضرائب.. بعد تغريم الفنان رامى صبرى 336 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

بعد قرار محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، حضورى بتوكيل بتغريم الفنان رامى صبرى 336 ألفا و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيه للضرائب العامة، " اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة التهرب الضريبى.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.