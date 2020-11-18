ترامب: الانتخابات كانت مزورة ووقع خلل فني في كل مكان

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الانتخابات كانت مزورة ووقع خلل فني في كل مكان ولم يسمح بدخول المراقبين الجمهوريين، وفقا لمصادر إعلامية.

ولن يسافر الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى فلوريدا لقضاء عيد الشكر في منتجعه مار لاجو هذا العام، ما يمثل خروجًا على التقاليد بالنسبة للعائلة الأولى، ووفقا لصحيفة ذا هيل، غردت ستيفاني جريشام، رئيسة ديوان السيدة الأولى، أن ميلانيا ترامب والرئيس سيحتفلان بعيد الشكر في البيت الأبيض.

في حين أن البيت الأبيض لم يعلن رسميًا عن خطط السفر، وكان من المتوقع أن تقضي العائلة الأولى العطلة في منزل الرئيس مارلاجو في بالم بيتش بفلوريدا، فقد أمضى آل ترامب كل فترة من إجازات عيد الشكر الثلاثة الماضية هناك.