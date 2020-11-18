اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: الانتخابات كانت مزورة ووقع خلل فني في كل مكان

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:24 م
ترامب: الانتخابات كانت مزورة ووقع خلل فني في كل مكان ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الانتخابات كانت مزورة ووقع خلل فني في كل مكان ولم يسمح بدخول المراقبين الجمهوريين، وفقا لمصادر إعلامية.

ولن يسافر الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى فلوريدا لقضاء عيد الشكر في منتجعه مار لاجو هذا العام، ما يمثل خروجًا على التقاليد بالنسبة للعائلة الأولى، ووفقا لصحيفة ذا هيل، غردت ستيفاني جريشام، رئيسة ديوان السيدة الأولى، أن ميلانيا ترامب والرئيس سيحتفلان بعيد الشكر في البيت الأبيض.

 

في حين أن البيت الأبيض لم يعلن رسميًا عن خطط السفر، وكان من المتوقع أن تقضي العائلة الأولى العطلة في منزل الرئيس مارلاجو في بالم بيتش بفلوريدا، فقد أمضى آل ترامب كل فترة من إجازات عيد الشكر الثلاثة الماضية هناك.

 

 


ترامب

انتخابات

بايدن

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة العالمية اليوم: دونالد ترامب يطرد مدير وكالة الأمن المسئولة عن نزاهة الانتخابات.. وجو بايدن يبدأ اختيار مستشاريه ورجال أوباما فى المقدمة.. وضحايا "الكشف المهبلي" فى مطار حمد يخططن لمقاضاة قطر دوليا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:35 م

ترامب يفاجئ بايدن ويغادر ميادين قتال الشرق الأوسط.. الرئيس الأمريكي يقرر سحب قوات من العراق وأفغانستان.. التنفيذ قبل 5 أيام من تنصيب الرئيس الجديد.. ومسئولون: دونالد يأمل في عودة كاملة للجنود مايو المقبل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:40 م

وزير خارجية البحرين يصل تل أبيب ليفتح صفحة السلام.. مباحثات ثلاثية مرتقبة بحضور أمريكي بعد مصادقة الكنيست علي اتفاقيات عودة العلاقات.. ومبعوث ترامب يغرد من على الطائرة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة