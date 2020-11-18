الـ FDA توافق على أول اختبار تشخيصى لـ كورونا للاستخدام المنزلى

كتبت إيناس البنا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لأول اختبار تشخيصى لـ COVID-19 للاختبار الذاتي في المنزل والذي يوفر نتائج سريعة.

ومجموعة اختبار Lucira COVID-19 All-In-One عبارة عن اختبار جزيئي، يستخدم مرة واحدة ويهدف إلى اكتشاف فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2 الذي يسبب COVID-19.

ووفقا للموقع الرسمي لإدارة الـ (FDA) تم السماح بإجراء اختبارات تشخيص COVID-19 في المنزل، ويعد هذا أول اختبار يمكن إدارته ذاتيًا بشكل كامل وتقديم نتائج في المنزل.



اول موافقة على اختبار منزلى

ووفقا لمفوض إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن إم هان، يعد خيار الاختبار الجديد هذا تقدمًا تشخيصيًا مهمًا لمعالجة الوباء وتقليل العبء العام لانتقال المرض، كما يؤكد إجراء اليوم على التزام إدارة الغذاء والدواء المستمر بتوسيع الوصول إلى اختبار COVID-19. "

تم تفويض اختبار Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit للاستخدام المنزلي مع عينات مسحة الأنف التي يتم جمعها ذاتيًا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر والذين يشتبه مقدم الرعاية الصحية في إصابتهم بـ COVID-19.

كما أنه مصرح باستخدامه في إعدادات نقاط الرعاية على سبيل المثال، مكاتب الأطباء والمستشفيات ومراكز الرعاية العاجلة وغرف الطوارئ) لجميع الأعمار ولكن يجب جمع العينات بواسطة مقدم الرعاية الصحية عند استخدام الاختبار في POC لاختبار الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

الاختبار مصرح به حاليًا للاستخدام بوصفة طبية فقط

يعمل الاختبار عن طريق تحريك مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيًا في قنينة يتم وضعها بعد ذلك في وحدة الاختبار، وفي غضون 30 دقيقة أو أقل ، يمكن قراءة النتائج مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار التي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيًا أم سلبيًا بالنسبة لفيروس كورونا .

تشير النتائج الإيجابية إلى وجود فيروس كورونا، ويجب على الأفراد ذوي النتائج الإيجابية عزل أنفسهم وطلب رعاية إضافية من مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.

يجب على الأفراد الذين يختبرون نتائج سلبية ويعانون من أعراض شبيهة بـ COVID المتابعة مع مقدم الرعاية الصحية لأن النتائج السلبية لا تمنع الفرد من الإصابة بعدوى كورونا.

يظل الاختبار التشخيصي أحد ركائز استجابة أمتنا لـ COVID-19. تواصل إدارة الغذاء والدواء (FDA) التزامها بالصحة العامة باتباع أساليب جديدة تساعد في إتاحة الاختبارات الحرجة لمزيد من الأمريكيين من خلال سلطة EUA.