اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

731 حالة وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة بفيروس "كورونا" فى إيطاليا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:42 م
731 حالة وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة بفيروس "كورونا" فى إيطاليا كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 32 ألفا و191 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد و731 حالة وفاة على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال رئيس مكتب الوقاية في وزارة الصحة جياني ريزا، إن الارتفاع في حالات الإصابة المسجلة اليوم مقارنة بالأمس (الذي شهد تسجيل 27 ألفا و354 إصابة) يرجع بشكل كبير إلى زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة التي أُجريت خلال اليوم الأخير مقارنة باليوم السابق، حسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وارتفع بالتالي عدد الوفيات المسجلة المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في إيطاليا إلى 46 ألفا و464، فيما بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس مليون و238 ألفا و72 شخص، بينهم 733 ألفا و810 إصاباتهم نشطة حاليا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 457 ألفا و798 شخصا.


إيطاليا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى إيطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة