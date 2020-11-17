731 حالة وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة بفيروس "كورونا" فى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 32 ألفا و191 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد و731 حالة وفاة على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال رئيس مكتب الوقاية في وزارة الصحة جياني ريزا، إن الارتفاع في حالات الإصابة المسجلة اليوم مقارنة بالأمس (الذي شهد تسجيل 27 ألفا و354 إصابة) يرجع بشكل كبير إلى زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة التي أُجريت خلال اليوم الأخير مقارنة باليوم السابق، حسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وارتفع بالتالي عدد الوفيات المسجلة المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في إيطاليا إلى 46 ألفا و464، فيما بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس مليون و238 ألفا و72 شخص، بينهم 733 ألفا و810 إصاباتهم نشطة حاليا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 457 ألفا و798 شخصا.
731 حالة وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة بفيروس "كورونا" فى إيطالياالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:42 م
كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 32 ألفا و191 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد و731 حالة وفاة على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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