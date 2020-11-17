اليوم السابع
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مصرع طفلة وإصابة أخرى فى حادث دهس جنوب قطاع غزة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:00 ص
مصرع طفلة وإصابة أخرى فى حادث دهس جنوب قطاع غزة قطاع غزة - أرشيفية
وكالات

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لقيت طفلة فلسطينية مصرعها وأصيبت أخرى، في حادث دهس بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مصدر طبي بأن الطفلة مريم النجار (3 سنوات) توفيت فيما أصيبت طفلة أخرى بجروح خطيرة، إثر تعرضهما للدهس غرب المحافظة.

 

قطاع غزة

فلسطين

خان يونس

حادث دهس

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