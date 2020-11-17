محافظ سوهاج يتفقد تطوير ورصف عدد من شوارع حى غرب الفرعية بـ" الإنترلوك "

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنترلوك التي تم الانتهاء منها بمنطقة نزلة الغرابلي، وشارع الشريف، والأعمال الجارية بميدان الفرشوطي، مؤكدا على أهمية تطوير وتمهيد الطرق والشوارع الداخلية ورفع كفاءتها، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، للقضاء على العشوائيات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبها قالت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد 20 شارع فرعي وحارة بنطاق الحي، وجاري العمل بـ 7 شوارع أخرى، لافتة إلى أن تلك الأعمال ساهمت بشكل كبير في توسعة الشوارع ونظافتها، وإزالة العشوائيات، والسماح بدخول سيارات الإسعاف والمطافئ خاصة بشارع القيسارية التجاري .