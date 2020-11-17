فرنسا تتوقع انكماش اقتصادها 9 إلى 10% هذا العام بسبب جائحة كورونا

باريس (رويترز)

قالت وكالة الإحصاء الرسمية فى فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفرنسى من المتوقع أن ينكمش ما بين 9 إلى 10 فى المئة هذا العام، تبعا للفترة الزمنية التى ستستمر فيها إجراءات العزل العام الحالية الرامية لكبح انتشار فيروس كوروبا.

وقدرت الوكالة فى أحدث توقعاتها الاقتصادية أن أداء ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو حاليا منخفض 13 بالمئة من المستويات العادية منذ أن دخلت فرنسا ثانى جولة من إجراءات العزل العام فى الثلاثين من أكتوبر.

وقالت إن ذلك أفضل من الهبوط البالغ 30 بالمئة الذى شهدته البلاد فى أبريل أثناء الجولة الأولى من الإغلاقات، وإن قطاعى الصناعة والتشييد يظهران أداء أكثر تحسنا.