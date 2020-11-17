اليوم السابع
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ديلى ميل تعلن اكتشاف الحالة "صفر" للمصابين بفيروس كورونا فى بريطانيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:23 ص
ديلى ميل تعلن اكتشاف الحالة "صفر" للمصابين بفيروس كورونا فى بريطانيا بريان ستودلي
كتب إيهاب محمد

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يعتقد عامل البناء الذي كاد أن يموت بعد رحلة عائلية إلى روما في سبتمبر 2019، أنه كان مريض "كوفيد 19" البريطانى رقم صفر، حيث تم نقل بريان ستودلي، 67 عامًا، إلى المستشفى بسبب مرض غامض وعانى من العديد من الأعراض الشائعة للفيروس، والذي كان يعتقد سابقًا أنه نشأ في وهان الصينية في ديسمبر الماضى.

بريان ستودلي
بريان ستودلي

كان برايان يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجات الحرارة وسعال شديد مما جعله يلهث بحثًا عن الأكسجين في المستشفى ومقيدًا في الفراش لعدة أسابيع، انه كان على وشك الموت ولم يشعر بهذا السوء من قبل، وفقا لـ"ديلى ميل" البريطانية.

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كان قد أمضى العطلة في العديد من الأماكن السياحية في العاصمة الإيطالية مع ابنتيه جودي وإيريكا وصهره ستيف ميتشل، في زيارة مواقع مثل الفاتيكان والكولوسيوم، حيث قال إنه اختلط بالسياح الصينيين، وبعد أسبوع من عودته إلى المنزل، تم نقله إلى مستشفى مقاطعة دورست حيث شعر الأطباء بالحيرة من أعراضه، والتي انتشرت لاحقًا إلى أطفاله وأحفاده.
 
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جدير بالذكر، ان توفى الشاب البريطانى كونور ريد عن عمر 26 عاما، الذى يعرف بأنه المريض رقم "صفر" بفيروس كورونا في بريطانيا، وقد سجل أول إصابة بالفيروس بعد عودته من مدينة ووهان الصينية، وذلك بعد معاناته لشهور طويلة مع المرض، ووجد كونور ريد جثة هامدة فى سكنه بجامعة بانجور في ويلز، وفقا لتصريحات والدته، حيث قالت إن ابنها الراحل لم يتخلص من المعاناة التي لحقت به جراء إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذى يسببه فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية".

 


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