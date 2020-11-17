اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شخص اتهمته ربة منزل باغتصابها تحت تهديد السلاح بالمنوفية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:05 م
تجديد حبس شخص اتهمته ربة منزل باغتصابها تحت تهديد السلاح بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس  شخص اتهمته ربة منزل مقيمة بمحافظة القاهرة باغتصابها تحت تهديد السلاح، بعدما أوهمها بتوفير فرصة عمل، بعد نشر ذلك على موقع توظيف على صفحات السوشيال ميديا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد بقيام سيدة فى العقد الثالث بتحرير بلاغ اتهمت فيه شخصا يدعى "وائل .م" مقيم بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقيامه باغتصابها تحت تهديد السلاح، بعدما أوهمها بتوفير فرصة عمل، بعد نشر ذلك على موقع توظيف على صفحات السوشيال ميديا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتم ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.

 


المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اغتصاب سيده

تجديد حبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لحظة الحكم بالإعدام على مغتصب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية بنشرة المساء.. فيديو

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 06:57 م

تفاصيل إحالة أوراق المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية للمفتى.. فرحة عارمة لأسرة الضحية.. ووالدتها: كان عندى ثقة في قضاء مصر الشامخ برد حق بنتى الحامل وأتمنى إعدام باقي المتهمين.. صور وفيديو

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:26 م

لحظة النطق بحكم الإعدام على مغتصب سيدة الإسماعيلية أمام زوجها.. فيديو وصور

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:19 م

فيديو.. إحالة أوراق المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية للمفتى

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 01:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة