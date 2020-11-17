تجديد حبس شخص اتهمته ربة منزل باغتصابها تحت تهديد السلاح بالمنوفية

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس شخص اتهمته ربة منزل مقيمة بمحافظة القاهرة باغتصابها تحت تهديد السلاح، بعدما أوهمها بتوفير فرصة عمل، بعد نشر ذلك على موقع توظيف على صفحات السوشيال ميديا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد بقيام سيدة فى العقد الثالث بتحرير بلاغ اتهمت فيه شخصا يدعى "وائل .م" مقيم بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقيامه باغتصابها تحت تهديد السلاح، بعدما أوهمها بتوفير فرصة عمل، بعد نشر ذلك على موقع توظيف على صفحات السوشيال ميديا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتم ضبط المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.