بومبيو: وقف الأعمال القتالية الخطوة الأولى لتحقيق تسوية سلمية للنزاع في قره باغ

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار في إقليم قره ، داعيا أذربيجان وارمينيا لاستئناف المفاوضات حول حل النزاع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ترحب بوقف الأعمال العدائية النشطة بين أرمينيا وأذربيجان، موضحا أنه منذ بداية الأعمال العدائية الأخيرة دعت الولايات المتحدة إلى وقف العنف ودانت هذا التصعيد العسكري، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بما في ذلك بين المدنيين.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: ندعو من جديد كل الأطراف إلى تطبيق التزاماتها في إطار القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، موضحا أن وقف الأعمال القتالية يمثل الخطوة الأولى فقط في السبيل نحو تحقيق تسوية سلمية للنزاع في ناغورني قره باغ عن طريق المفاوضات.

واستطرد مايك بومبيو: ندعو بإصرار الأطراف إلى استئناف التعاون مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أسرع وقت ممكن لإيجاد حل سياسي صارم ومستدام للنزاع بناء على مبادئ اتفاقية هلسنكي النهائية، والتي تشمل عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وحدة الأراضي، إقرار المصير ومساواة الحقوق للشعوب.