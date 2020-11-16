كبير خبراء الصحة بأمريكا: التعافي من كورونا ليس مفتاح إضاءة يتم تشغيله وغلقه

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا، أن بدء التعافي من كورونا في الولايات المتحدة سيكون بعد أخذ التطعيمات اللازمة وتقيد الناس بها، وهو الأمر الذي سيكون تقدمًا تدريجيًا للتعافى والعودة للوضع الطبيعى تمامًا مع مرور الأسابيع والشهور، مع حلول عام 2021، قائلاً: "لن يكون الأمر كمفتاح الاضاءة لن نقوم بتشغيله وايقاف تشغيله دفعة واحدة".

وأضاف الدكتور أنتوني فاوتشي، في لقاء بشبكة CNN، لدينا الآن لقاحات وهي اول اللقاحات التي ظهرت وكانت فعالة للغاية، وتوقع أن اللقاحات الثانية من المحتمل أن تكون قابلة للمقارنة، موضحًا أنه لا يمكن معرفة ذلك حتى يروا البيانات لكنها ستكون قابلة للمقارنة وهذا عظيم ولكن لابد أن يأخذ الناس اللقاح.



كبير الاطباء فى امريكا

واستكمل: "لذلك إذا حصل الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يأخذون اللقاح سنصل إلى فوائد من ناحية فاعلية اللقاح، ومن ناحية أخرى درجة عالية من امتصاص اللقاح"، لافتًا إلى أنه يمكننا بعدها البدء في اعادة الامور الى وضعها الطبيعي نسبيا مع دخولنا في الربعين الثاني والثالث من العام 2021.

وشدد: "علينا الحصول على اللقاح ويجب نشره ولا يمكننا التخلي عن تدابير الصحة العامة الاساسية، ويمكننا الاقتراب من درجة من الحياة الطبيعية مع الاستمرار في القيام ببعض الأشياء الأساسية للصحة العامة التي يقوم بها الاشخاص المذنبون باستخدام اللقاح لإعادتنا الى طبيعتنا".

وتابع: "أعتقد أنه إذا تم تطعيم معظم البلاد فى الربع الثاني والثالث من عام 2021، واستمر اللقاح فى اثبات فعاليته والناس يلتزمون بتلك الإجراءات الأساسية، على ما أعتقد يمكننا البدء فى الاقتراب من بلوغ المرحلة النهائية ولكن لن يكون الأمر كمقباس مفتاح الإضاءة لن نقوم بتشغيله وايقاف تشغيله، والسير الى حيث الوضع الطبيعي سيكون تقدمًا تدريجيًا مع مرور الأسابيع والشهور مع حلول عام 2021".