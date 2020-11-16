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تسجيل 33 ألفاً و 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:30 م
تسجيل 33 ألفاً و 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا التعامل مع حالات كورونا- صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات إلى مستوى قياسي، معلنة عن تسجيل 33497 مصابا بكورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ارتفعت حصيلة المصابين الذي تم نقلهم إلى المستشفيات بواقع 416 شخصا يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في فرنسا اليوم إلى 33497 مصابا.

وفى وقت سابق كشفت فرنسا عن مستشفى متنقل لعلاج الحالات الحادة من المصابين بفيروس كورونا، هو الأول من نوعه في العالم، يتم تركيبه في أي مكان خلال 20 دقيقة فقط ويحتوى على وحدات للعناية المركزة.

ومع احتدام الموجة الثانية لفيروس كورونا، كشف مستشفى تولوز الجامعي عن مستشفيات متنقلة سهلة وسريعة التركيب، ليكون المشروع الثورى سلاحًا جديداً لمحاربة الفيروس وتقديم الرعاية للمرضى المصابين بأشكال حادة من فيروس كورونا المستجد فى وقت تزدحم فيه المستشفيات بالمرضى، سيتم نشر المستشفيات المتنقلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات فى المناطق المتضررة.

 


فرنسا

إصابات

كورونا

كوفيد 19

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