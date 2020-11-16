تسجيل 33 ألفاً و 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات إلى مستوى قياسي، معلنة عن تسجيل 33497 مصابا بكورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ارتفعت حصيلة المصابين الذي تم نقلهم إلى المستشفيات بواقع 416 شخصا يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في فرنسا اليوم إلى 33497 مصابا.

وفى وقت سابق كشفت فرنسا عن مستشفى متنقل لعلاج الحالات الحادة من المصابين بفيروس كورونا، هو الأول من نوعه في العالم، يتم تركيبه في أي مكان خلال 20 دقيقة فقط ويحتوى على وحدات للعناية المركزة.

ومع احتدام الموجة الثانية لفيروس كورونا، كشف مستشفى تولوز الجامعي عن مستشفيات متنقلة سهلة وسريعة التركيب، ليكون المشروع الثورى سلاحًا جديداً لمحاربة الفيروس وتقديم الرعاية للمرضى المصابين بأشكال حادة من فيروس كورونا المستجد فى وقت تزدحم فيه المستشفيات بالمرضى، سيتم نشر المستشفيات المتنقلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات فى المناطق المتضررة.