استبدال كامل لمفصل الفخذ بآخر صناعى لمريض بمستشفى المنصورة العام الجديد

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين، عن قيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 22 عاما، كان يعانى من تآكل فى مفصل الفخذ مع تشوه بمفصل الحق وكان ضمن الحالات الحرجة لقوائم الانتظار، حيث تمكن الفريق الطبى من إجراء استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعى غير إسمنتى وتم استعادة طول العظمة، حيث استغرقت العملية حوالى ثلاث ساعات وتعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

كما اطمأن وكيل الوزارة على صحة المريض وأنه بحالة مستقرة وجيده ويستطيع المشى والحركة بصورة طبيعية.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى وفريق جراحات المفاصل والتشوهات بالمستشفى، الدكتور حسن وهدان رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور محمد عادل حسانين أخصائى جراحة العظام والمفاصل والتشوهات، وفريق التمريض على عبد البارى، نعيمة حسانين، والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقى والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما أوضح مكى أن الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصرى وبناء على تعليمات وزيره الصحة الدكتورة هالة زايد.



بعد العملية