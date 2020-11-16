إحالة صاحب مخبز للمحاكمة لاتهامه بالاستيلاء على مليونى جنيه من أموال الدعم

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة صاحب مخبز إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال الدعم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون و629 ألفا و883 جنيها دون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل الإنتاج والتصنيع ، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.