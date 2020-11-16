إحالة صاحب مخبز للمحاكمة لاتهامه بالاستيلاء على مليونى جنيه من أموال الدعم

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة صاحب مخبز إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال الدعم.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون و629 ألفا و883 جنيها دون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل الإنتاج والتصنيع ، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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