اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة صاحب مخبز للمحاكمة لاتهامه بالاستيلاء على مليونى جنيه من أموال الدعم

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:09 م
إحالة صاحب مخبز للمحاكمة لاتهامه بالاستيلاء على مليونى جنيه من أموال الدعم خبز - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة،  إحالة صاحب مخبز إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال الدعم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون و629 ألفا و883 جنيها دون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل الإنتاج والتصنيع ، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


الاستيلاء على المال العام

جرائم اختلاس

بولاق أبو العلا

امن القاهره

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة