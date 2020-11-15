موقع "والا": وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأربعاء للتوقيع على اتفاق التطبيع

كتب- هاشم الفخرانى وأحمد عرفة

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى ،أن الأربعاء المقبل ، ستعقد قمة ثلاثية فى مدينة القدس تضم (إسرائيل – البحرين- الولايات المتحدة) ، مضيفا أنه سيمثل مملكة البحرين وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني ، وسيحضر الاجتماع الثلاثي ممثلا عن الحكومة البحرينية ، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، مشيرا الى أنه طبقاً لمصادر دبلوماسية إسرائيلية ، سيتم الاتفاق على عدة اتفاقيات منها اتفاق طيران مباشر بين تل أبيب والمنامة، وسيعقد مؤتمر صحفي حول تفاصيل هذه الاتفاقيات.

وأوضح الموقع أن الزيارة ستكون الأولى لمسؤول بحريني عقب توقيع اتفاق سلام بين تل أبيب والمنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع حضور وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي القمة الثلاثية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر الذى عقد مساء اليوم الأحد صادق بالإجماع على "البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية" مع مملكة البحرين، في ختام عملية تطبيع بدأها البلدان قبل نحو شهرين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بداية التصويت: إن إقامة السلام والتطبيع مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان يشكلان إنجازا كبيرا لدولة إسرائيل".

وأضاف "نتنياهو"، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة جهد طويل قمنا به على مدى سنوات، جهد لتوسيع دائرة السلام ولتحقيق سلام حقيقى ولإحلال السلام من أجل السلام".