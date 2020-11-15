شروط التقدم لحفل زفاف جماعى لـ20 عريسا وعروسة من ذوى الهمم بسوهاج.. اعرفها

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن إقامة حفل زفاف جماعى لعدد 20 عريسا وعروسة من الأشخاص ذوى الإعاقة برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك بالتزامن مع احتفال المحافظة باليوم العالمى للإعاقة فى الثالث من ديسمبر المقبل.

وأشار محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة إلى أن شروط التقدم للزفاف الجماعى أن يكون أحد العروسين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يقدم ما يثبت عقد القران أو نصف إكليل بالنسبة للمسيحيين، وتقديم مستند إعاقة " شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة، أو ما يثبت إعاقته من مستشفى حكومى، وبحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وألا يكون سبق الزواج له من قبل إلا فى حالة " الطلاق أو وفاة الزوجة ".

وأضاف أنه من ضمن الشروط أيضا ألا يكون مر على قسيمة الزواج عامين، وعلى من يرغب التقدم بالطلبات إلى إدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، مستوفاة الشروط فى موعد غايته 25 نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن المساعدة المقدمة من المؤسسة فى صورة شيك نقدى باسم أحد العروسين بقيمة 10 آلاف جنيه للعروسين.